Мъжът бил възпитаник на училището, в което е станала атаката, но мотивите му до момента остават неясни

1281 Снимка: БТА/АР

16-годишен ученик и и 52-годишен учител са били намушкани с нож в училище по градинарство във Франция, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация от френската полиция.

Атаката с нож е станала в южния френски град Антиб, като нападателят вече е арестуван, посочват властите.

"Нападателят е арестуван, той вече не представлява заплаха", каза говорител на полицията, цитиран от БТА.

Мъжът е бивш ученик в училището, но мотивите му за атаката с нож към момента остават неясни.

Намушканите учител и ученик са в стабилно състояние, уточняват френските медии. 16-годишният тийнейджър е леко ранен, докато нараняванията на 52-годишния преподавател са по-сериозни.

Само преди няколко дни мъж намушка петима души в хотел в южния френски град Марсилия, а полицията го ликвидира.

В края на април тази година ученик намушка други четирима ученици в гимназия във Франция, а малко по-късно беше задържан от униформените.

През юни друг ученик от Ножан намушка смъртоносно учител пред основното училище "Франсоаз Долто".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.