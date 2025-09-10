Нападател с нож намушка учител и ученик във френския град Антиб
Мъжът бил възпитаник на училището, в което е станала атаката, но мотивите му до момента остават неясни
16-годишен ученик и и 52-годишен учител са били намушкани с нож в училище по градинарство във Франция, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация от френската полиция.
Атаката с нож е станала в южния френски град Антиб, като нападателят вече е арестуван, посочват властите.
"Нападателят е арестуван, той вече не представлява заплаха", каза говорител на полицията, цитиран от БТА.
Мъжът е бивш ученик в училището, но мотивите му за атаката с нож към момента остават неясни.
Намушканите учител и ученик са в стабилно състояние, уточняват френските медии. 16-годишният тийнейджър е леко ранен, докато нараняванията на 52-годишния преподавател са по-сериозни.
Само преди няколко дни мъж намушка петима души в хотел в южния френски град Марсилия, а полицията го ликвидира.
В края на април тази година ученик намушка други четирима ученици в гимназия във Франция, а малко по-късно беше задържан от униформените.
През юни друг ученик от Ножан намушка смъртоносно учител пред основното училище "Франсоаз Долто".