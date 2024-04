Трима служители на реда бяха убити, други петима бяха ранени, а един заподозрян е бил открит мъртъв в Шарлът, Северна Каролина, съобщи местната полиция снощи, цитирана от Ройтерс и БТА.

Президентът на САЩ Джо Байдън е бил уведомен за случая и е разговарял с губернатора на Северна Каролина Рой Купър, съобщи Белият дом.

Началникът на полицейското управление на Шарлът-Мекленбург Джони Дженингс заяви на пресконференция, че тримата убити полицаи са били част от оперативна група, съставена от служители на множество агенции.

"Днес е изключително трагичен ден за град Шарлът и за полицейската професия. Днес загубихме няколко герои, които просто се опитваха да поддържат сигурността на нашата общност", каза Дженингс.

Убитите полицаи се опитвали да връчат заповед за изземане на огнестрелно оръжие от осъден престъпник. Те пристигнали в жилището, в което се намирал заподозреният и той открил огън по полицаите. Те отвърнали на огъня и заподозреният бил убит в двора на къщата. След това по полицаите бил открит огън от вътрешността на къщата.

Екип специално обучени полицаи влязъл в къщата и задържал двама души, които били вътре. Дженингс заяви, че се смята, че поне един от тях е стрелял по полицаите.

