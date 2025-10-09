Белгийските власти съобщиха, че са арестували трима младежи за планиране на атака, вдъхновена от джихадисти, с използване на взривни устройства, монтирани на дронове. Според съобщенията, премиерът Барт де Вевер е сред няколко политици, чиято цел е била нападението, предаде Euractive.

Арестите са извършени в северния град Антверпен като част от разследване за "опит за терористично убийство и участие в дейността на терористична група", заяви на пресконференция федералният прокурор Ан Франсен.

"Някои елементи показват, че заподозрените са възнамерявали да извършат вдъхновена от джихадистите терористична атака срещу политически фигури", каза Франсен.

"Има и индикации, че заподозрените са имали за цел да конструират дрон, способен да носи полезен товар", добави тя.

Прокуратурата отказа да посочи набелязаните цели, но източници на белгийския вестник Nieuwsblad потвърждават, че белгийският премиер Барт де Вевер е сред онези, които са били в полезрението на терористите.

Nieuwsblad съобщи още, че макар Де Вевер да е запознат със ситуацията, той не е пожелал да коментира повече.

Заловените джихадисти в Белгия, сред които и българин, готвели убийството на кмета на Антверпен
Според съобщенията полицията е претърсила жилище, разположено само на няколкостотин метра от дома на Де Вевер в града.

"По време на претърсване на дома на един от заподозрените е намерено импровизирано устройство, потенциално експлозивно, но все още неработещо, заедно с торба, съдържаща метални сачми", каза Франсен.

В дома на втори заподозрян полицията е открила 3D принтер, "за който се смята, че е бил предназначен за производство на компоненти, полезни за извършване на атака", добави тя.

Заподозрените са родени през 2001, 2002 и 2007 година.

Двама от тях са разпитвани от федералната полиция и ще се явят пред разследващ съдия в петък, докато третият заподозрян е освободен.

