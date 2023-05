Най-малко един човек загина и трима бяха ранени в Киев при падането на отломки върху жилищна сграда, след като Русия предприе тази сутрин поредната си въздушна атака срещу украинската столица, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на украински представители.

Военната администрация на Киев съобщи в "Телеграм", че двата най-горни етажа на жилищната сграда са унищожени и че все още може да има хора, затрупани под руините.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че най-малко един човек е загинал, че един е приет в болница и че други двама са ранени.

Украинските сили за противовъздушна отбрана унищожиха над 20 дрона при отблъскването на днешната руска атака срещу Киев, заяви военната администрация на украинската столица.

Ръководителят на военната администрация на Киев Сергий Попко определи днешната атака като масирана. В "Телеграм" той заяви, че Русия е извършила нападението само с дронове "Шахед" иранско производство.

Това е третата атака срещу Киев за 24 часа - понастоящем не е ясно какъв е броят на дроновете, използвани от Русия при днешното нападение, отбелязва Ройтерс.

През май Русия подлага Киев на непрестанни атаки с дронове и ракети. Нападенията се извършват предимно през нощта, за да въздействат на психиката на хората, заявиха украинските власти.

Днешната атака е 17-ото въздушно нападение на Русия срещу Киев този месец. Вчера имаше две атаки срещу украинската столица, отбелязва Ройтерс.

The Kyiv City State Administration reported that more than 9,000 #Kyiv residents were hiding in the subway during the night attack, and more than 41,000 people were in the subway during the day.



