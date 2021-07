Американски транспортен самолет "Боинг 737-200" извърши аварийно кацане в океана днес сутринта край брега на Хаваите, двамата пилоти бяха спасени, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Пилотите на самолета на авиокомпания "Трансеър" докладвали за проблем с двигател и направили опит да се върнат в Хонолулу. Машината не стигнала до летището "Калаелоа" и се приводнила към 2,30 ч. след полунощ, съобщи Федералната въздухоплавателна администрация /ФВА/. Бреговата охрана е спасила двамата членове на екипажа.

Според министерството на транспорта на САЩ катастрофата е станала на около три километра от летището. Предстои разследване на инцидента от ФВА и Националната комисия по безопасност на транспорта.

Самолетът е излетял от Хонолулу в 1,33 ч. местно време за летището "Кахулуи", но бързо е трябвало да се върне. Полетът му продължил 36 минути.

"Трансеър" е една от най-големите карго компании на Хаваите. Тя разполага с пет самолета "Боинг 737", които обслужват всички важни дестинации на Хавайския архипелаг.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy