Президентът Доналд Тръмп изглежда днес сведе до минимум разрива си с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Си Ен Ен.

"Така ли съм казал? Не мога да повярвам, че съм го казал", каза Тръмп в отговор на въпрос на журналист по повод думите му, изречени по адрес на украинския президент.

Миналата седмица в социалната му платформа Truth Social американският президент разкритикува Володимир Зеленски след като Киев първоначално отхвърли предложението за осигуряване на правата на САЩ върху украинските минерални находища и го нарече "диктатор без избори".

"Помислете, един не особено успешен комик - Володимир Зеленски, успя да убеди Съединените щати да похарчат 350 милиарда долара за война, която не може да бъде спечелена. Той отказва да се яви на избори, надолу е в проучванията в Украйна и единственото нещо, в което беше добър, беше това да разиграва Байдън. Диктатор, който не беше излъчен чрез избори", написа Тръмп.

Думите на Тръмп днес бяха придружени с шеговита усмивка. Той направи коментара преди началото на разговорите с премиера на Великобритания Киър Стармър в Белия дом. И в навечерието на срещата си със Зеленски, с когото американският президент се очаква да подпише споразумение, което ще осигури достъп на щатите до редките метали на Украйна.

Reporter: Do you still think Zelenskyy is a dictator?



Trump: Umm did I say that? I can’t believe I said that. Next question pic.twitter.com/ocmCUHZJ4E