Американският президент Доналд Тръмп стана днес домакин на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк с лидери на няколко ислямски държави, фокусирана върху спирането на войната в Газа и постигането на постоянно примирие, предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства (ОАЕ) УАМ, цитирана от Ройтерс.

Тръмп

Сред обсъжданите теми на срещата бяха освобождаването на всички заложници и предприемането на стъпки за облекчаване на влошаващата се хуманитарна ситуация в Газа, посочва УАМ.

В срещата по покана на Тръмп участваха емирът на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, кралят на Йордания - Абдула Втори, турският президент - Реджеп Тайип Ердоган, президентът на Индонезия - Прабово Субианто, премиерът на Пакистан - Шехбаз Шариф, премиерът на Египет - Мостафа Мадбули, и саудитският външен министър - принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, отбелязва агенция УАМ.

През последните дни редица държави, сред които и големи западни икономики като Великобритания и Канада, признаха Държавата Палестина. Лондон и Отава обявиха това свое решение в неделя, малко преди конференцията по палестинския въпрос в рамките на Общото събрание на ООН. Съвместно с тях това направи и Австралия. Вчера примерът им бе последван от Франция и други страни, сред които Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино.

Много израелски лидери, включително премиерът Нетаняху, отхвърлят възможността някога да бъде допусната палестинска независимост.

"Няма да има палестинска държава на запад от река Йордан", заяви Нетаняху в неделя. "В продължение на години съм предотвратявал създаването на такава терористична държава, като съм бил подлаган на огромен натиск както в страната, така и в чужбина", добави израелският премиер.

