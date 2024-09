Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с Доналд Тръмп в момент на публично напрежение между двамата във връзка с отбраната на Украйна от руската инвазия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Смятам, че споделяме общия възглед, че войната в Украйна трябва да бъде спряна и (руският президент Владимир) Путин не бива да спечели", заяви Зеленски.

След като двамата пристигнаха заедно в конферентната зала в небостъргача "Тръмп Тауър", републиканският кандидат за президент каза пред репортери, че фактът, че двамата изобщо са заедно днес, "е много добър знак".

Той заяви, че ще работи както с Украйна, така и с Русия, за да сложи край на войната, предаде Ройтерс.

На свой ред Зеленски каза, че иска да обсъди с Тръмп своя "план за победа" на Украйна.

Тръмп похвали украинския държавен глава, но каза, че също така има солидни отношения с руския президент Владимир Путин.

"Имаме много добри отношения със Зеленски и аз също така имам много добри отношения, както знаете, с президента Путин. И мисля, че ако спечелим, мисля, че ще го разрешим много бързо", посочи той, визирайки президентските избори в САЩ на 5-и ноември.

Тръмп отбеляза, че ако кандидатът на демократите Камала Харис спечели изборите в САЩ, "няма да имате каквато и да било победа".

Републиканският кандидат за президент настоява, че може да спре войната в Украйна. На своите митинги той дори се хвали, че ще я прекрати за 24 часа: "Ако спечелим изборите, далеч преди поемането на поста, което е на 20-ти януари, ще намерим решение, което е добро и за двете страни."

Срещата на Тръмп със Зеленски се състоя ден след като вицепрезидентът демократ Камала Харис, която е съперникът на Тръмп на президентските избори, също се срещна с украинския лидер и изрази твърдата си подкрепа за Киев.

Срещата бе дългоочаквана и идва в момент, когато денят на вота наближава, а Тръмп и Харис са възприели крайно различни позиции относно подкрепата за Украйна в третата година на войната ѝ с Русия, посочва АП.

В няколко свои медийни изяви през последните дни Тръмп похвали военните победи на Русия назад в историята ѝ и настоя, че САЩ трябва "да излязат" и да прекратят участието си в Украйна.

В интервю за в. "Ню Йоркър", което беше публикувано по-рано тази седмица, Зеленски пък намекна, че Тръмп не разбира и опростява конфликта. Украинският лидер заяви, че кандидатът за вицепрезидент на Тръмп Джей Ди Ванс е "твърде радикален" и по същество се е застъпил за това Украйна да "направи жертва" като "се откаже от териториите си".

Републиканците са недоволни от демонстрираната от Зеленски близост с демократите по време на посещението му, но Тръмп промени мнението си.

След срещата си с Тръмп Зеленски пък написа в социалната мрежа "Екс", че е имал "много продуктивна" среща в Ню Йорк с кандидата за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп, като и двамата са се съгласили, че продължаващата вече две години и половина война трябва приключи.

"Имах много продуктивна среща с Доналд Тръмп. Представих му нашия План за победа и задълбочено разгледахме ситуацията в Украйна и последиците ѝ за нашия народ. Бяха обсъдени много детайли", написа Зеленски..

"Споделяме общата гледна точка, че войната в Украйна трябва да бъде прекратена. Путин не може да спечели. Украинците ще надделеят", допълни той.

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.



