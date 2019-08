Доналд Тръмп заяви, че изказването му в рамките на кампанията за президентските избори през 2020 година пред избиратели в щата Ню Хемпшър е подобрило рекорд по брой на зрителите. Така изпреварил досегашния рекордьор - британският певец и композитор Елтън Джон, предават ТАСС и БТА.

"Чудесна новина", написа Тръмп на страницата си в Туитър, където всеки ден публикува множество съобщения.

"На 15 август вечерта подобрихме безпрецедентния рекорд по посещаемост, регистриран по-рано от Елтън Джон по време на концерт на стадион в Манчестър в Ню Хемпшър", добави американският държавен глава, който е известен с това, че не е излишно скромен.

Great news! Tonight, we broke the all-time attendance record previously held by Elton John at #SNHUArena in Manchester, New Hampshire! https://t.co/GHvFBkA2KZ