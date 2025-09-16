Американският президент Доналд Тръмп заведе дело за 15 млрд. долара срещу вестник The New York Times, обвинявайки го в клевета и обида, предаде CNBC.

Тръмп

В публикация в Truth Social Тръмп атакува изданието, като го определи като "буквален рупор на радикалната лява Демократическа партия" и го обвини, че разпространява неверни твърдения за него, семейството и бизнеса му, без да уточнява конкретно обвиненията.

Делото е заведено в щата Флорида, сочат съдебни документи.

Миналата седмица Тръмп заплаши да съди Times заради репортаж за бележка и рисунка със сексуално съдържание, адресирани до опозорения финансист Джефри Епстийн и предполагаемо подписани от Тръмп. Епстийн беше обвинен като сексуален престъпник и се самоуби в килия в Ню Йорк през 2019 г.

Белият дом отрече Тръмп да има връзка с тази бележка, като я нарече "фалшификат".

Доналд Тръмп съди за $10 млн. шеф-готвач
"The New York Times твърде дълго имаше свободата да лъже, оклеветява и злепоставя името ми, и това спира СЕГА!", заяви Тръмп в публикацията в социалната си мрежа.

Това е поредното дело, заведено от американския президент за клевета срещу медийни компании, обвинявайки ги в невярно или подвеждащо отразяване.

В последната си публикация той споменава и делата си срещу ABC News и тв водещия Джордж Стефанопулос, както и срещу Paramount за интервюто в 60 Minutes с тогавашната кандидат-президент Камала Харис — което Тръмп нарече "измамно манипулирано" от мрежата. Тези дела приключиха със споразумения за съответно 15 и 16 млн. долара.

Тръмп е завел и дело за 10 млрд. долара срещу The Wall Street Journal заради статия, която го свързва с бележката на Епстийн.

Според WSJ писмото, за което се твърди, че е написано от Тръмп до Епстийн през 2003 г., е сред документите, разгледани от криминалните следователи, изградили обвинителни дела срещу Епстийн и неговата осъдена сътрудничка Гислейн Максуел, за която се твърди, че е поискала писмото от президента.

Някои медийни организации също предприеха правни действия срещу Тръмп, обвинявайки го в ответни удари и посегателства върху свободата на пресата.

