Бившият американски президент Доналд Тръмп пристигна с частния си самолет от щата Флорида в Ню Йорк, където ще му бъдат предявени обвинения, свързани с разследването за подкупване на порноактрисата Сторми Даниелс, за да купи мълчанието ѝ по време на предизборната кампания за президентските избори през 2016 г., предаде Ройтерс.

Процесът срещу Тръмп е първият подобен случай на повдигане на обвинения за криминално престъпление срещу бивш американски президент, отбелязва БТА. Той е още по-знаков, тъй като 76-годишният милиардер републиканец отново се включи в надпреварата за номинация на Републиканската партия, за да си върне президентския пост през ноември 2024 г.

Неговият частен "Боинг 757", върху който е изписано неговото име, кацна около 19:25 ч. по Гринуич на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк.

Точно преди да напусне имението си в Мар а Лаго във Флорида, Доналд Тръмп написа с главни букви в социалната си мрежа Трут Соушъл, че се отправя към Ню Йорк, за да "направи Америка отново велика" и че е жертва на "лов на вещици, когато ( неговата) велика страна потъва в ада".

Ню Йорк районът около "Тръмп Тауър", където бизнесменът ще остане 36 часа, е под засилена охрана от дни, въпреки че само шепа демонстранти за и против Тръмп протестират там. От петък един негов противник се разхожда с два надписа: "Затворете го и... Изхвърлете ключа".

Какви точно са обвиненията все още не е ясно, но става дума за случай, в който адвокат на Тръмп е платил на порноактриса пари, за да купи мълчанието ѝ за връзка с бившия държавен глава. Това се е случило преди началото на надпреварата за Белия дом през 2016 година. Плащането в подобни случаи не се смята за престъпление. Сумата след това обаче е осчетоводена като бизнес разход, което се приема за фалшифициране на информация и в щата Ню Йорк е престъпление.

Тръмп отрича да е вършил нещо нередно.

Очаква се днес да му бъдат снети отпечатъци и да бъде сниман за криминалното си досие. Ако вината му бъде доказана, може да получи до 4 години затвор.

"Тръмп ще бъде доведен на 15-ия етаж на наказателния съд в Манхатън. Ще се яви пред съдия, който ще му каже какви са обвиненията срещу него, ще го попита как ще пледира. В този случай е ясно, че парична гаранция няма да има. Бившият президент вероятно ще бъде пуснат с мярка подписка. Ще бъде насрочена дата за следващото му явяване в съда и евентуалното начало на процеса по същество", заяви Даня Пери, бивш заместник главен прокурор на щата Ню Йорк.

Ще загуби ли Тръмп контрола над съдбата си?

Тръмп се опитва да режисира собствения си медиен цирк, отбелязва днес Си Ен Ен. Бившият американски президент направи голямо шоу в понеделник при завръщането си в Ню Йорк преди обвинението срещу него. Виещият се кортеж от черни джипове на Тайните служби към и от личния му Боинг 757 в искрящата си нова ливрея носеше нотки на президентско движение в игра на власт, предназначена да изпрати послание за сила.

