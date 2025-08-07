Американският президент иска да организира и тристранна среща с Володимир Зеленски

5940 Снимка: АР/БТА

Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента (на Русия Владимир) Путин, така и с президента (на Украйна Володимир) Зеленски", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес и БТА.

Левит уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.

Изявлението бе направено часове след тричасовата среща на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и руския държавен глава Владимир Путин в Кремъл и след като американският президент написа в собствената си социална мрежа Truth Social, че на нея е постигнат голям напредък.

До разговорите между специалния пратеник на американския президент и руския държавен глава се стигна само два дни преди изтичането на крайния срок, даден от американския президент Доналд Тръмп на Русия да договори прекратяване на огъня в Украйна или да понесе тежестта на нови санкции.

Президентът на САЩ добави, че е информирал за развитието някои от европейските съюзници на САЩ без да конкретизира имена.

Според в. "Ню Йорк таймс" Тръмп е казал на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.

Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в днешния телефонен разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче коментира, цитиран от Ройтерс, че след разговора в Кремъл, Вашингтон разбира по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна.

"Може би за първи път от началото на мандата на тази администрация имаме конкретни примери за нещата, които Русия би поискала, за да сложи край на войната", каза Рубио в интервю за предаването на Лари Кудлоу на телевизия "Фокс бизнес нетуърк". Той допълни, че ключовите елементи в каквото и да било споразумение ще включват територия.

Рубио отбеляза, че предстои още много работа преди евентуална среща между президента Тръмп и руския му колега Путин за прекратяване на войната в Украйна, посочва Франс прес.

"Днес беше един добър ден, но ни предстои още много работа. Има множество препятствия за преодоляване, надяваме се да постигнем това през следващите дни и часове, може би седмици", отбеляза държавният секретар малко след като Белият дом потвърди информация на в. "Ню Йорк таймс", че Тръмп "е отворен" за лична среща с Путин, както и със Зеленски.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.