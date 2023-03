Тежка верижна катастрофа с над 40 превозни средства е станала на магистрала в Унгария, съобщават световните медии.

По информация на полицията, цитирана от изданието "Gazette and Herald", сблъсъкът, в който са участвали пет камиона и 37 други превозни средства, е станал на магистрала М1 на около 15 мили западно от столицата Будапеща.

Катастрофата е причинила пожар, като 19 автомобила са се запалили. Има над 30 ранени, 13 от които тежко, а един човек е с опасност за живота.

There has been a mass car crash involving several vehicles, including trucks on one of #Hungary's main highways.

Fortunately, and miraculously, no fatalities have occurred, but dozens are injured, some seriously.

My thoughts are with the victims. Wishing them a swift recovery. pic.twitter.com/5H8PQzwjVe