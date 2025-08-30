Тази година са регистрирани над 409 000 заразени и близо 4 700 смъртни случая

2555 Снимка: iStock by Getty Images

Световната здравна организация (СЗО) алармира за влошаване на глобалната ситуация с холерата. Огнища са регистрирани в 31 страни, а смъртността рязко нараства, предава АФП.

"С оглед на мащаба, тежестта и взаимосвързания характер на тези епидемии, рискът от по-нататъшно разпространение в рамките на страните и между тях се счита за много висок", се посочва в изявлението.

От СЗО уточняват, че влошаващата се перспектива е "подхранвана от конфликти и бедност", като особено уязвими са селските райони и зоните, засегнати от наводнения. Холерата е остра чревна инфекция, която се предава чрез храна и вода, замърсени с бактерии, най-често от фекалии.

Между 1 януари и 17 август СЗО е проследила 409 222 случая и 4 738 смъртни случая в световен мащаб.

Холерата набира скорост в няколко държави, които не са регистрирали значителен брой случаи от години, като Република Конго и Чад .

В момента те съобщават за най-високи нива на смъртност - съответно 7,7 процента и 6,8 процента.

Холерата може да убие в рамките на часове, ако не бъде лекувана, макар че лечението ѝ е възможно с обикновена орална рехидратация, а при по-тежки случаи - с антибиотици.

От 2021 г. насам се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера и на нейното географско разпространение.

Докато броят на случаите е намалял с 20% спрямо същия период на миналата година, смъртните случаи са се увеличили с 46%.

