Световната здравна организация (СЗО) алармира за влошаване на глобалната ситуация с холерата. Огнища са регистрирани в 31 страни, а смъртността рязко нараства, предава АФП.

"С оглед на мащаба, тежестта и взаимосвързания характер на тези епидемии, рискът от по-нататъшно разпространение в рамките на страните и между тях се счита за много висок", се посочва в изявлението.

Първи случай от 103 г. на холера в България
Виж още Първи случай от 103 г. на холера в България

От СЗО уточняват, че влошаващата се перспектива е "подхранвана от конфликти и бедност", като особено уязвими са селските райони и зоните, засегнати от наводнения. Холерата е остра чревна инфекция, която се предава чрез храна и вода, замърсени с бактерии, най-често от фекалии.

Между 1 януари и 17 август СЗО е проследила 409 222 случая и 4 738 смъртни случая в световен мащаб.

Холерата набира скорост в няколко държави, които не са регистрирали значителен брой случаи от години, като Република Конго и Чад .

В момента те съобщават за най-високи нива на смъртност - съответно 7,7 процента и 6,8 процента.

Холерата може да убие в рамките на часове, ако не бъде лекувана, макар че лечението ѝ е възможно с обикновена орална рехидратация, а при по-тежки случаи - с антибиотици.

От 2021 г. насам се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера и на нейното географско разпространение.

Докато броят на случаите е намалял с 20% спрямо същия период на миналата година, смъртните случаи са се увеличили с 46%.

 

ИЗБРАНО
Мелания Тръмп се присмя на списание Vanity Fair Лайф
Мелания Тръмп се присмя на списание Vanity Fair
8128
"Най-лошото, което можеш да кажеш на един тъмнокож": Осака нападна латвийска колежка Корнер
"Най-лошото, което можеш да кажеш на един тъмнокож": Осака нападна латвийска колежка
14059
Поръчка на 18 000 бутилки вода счупи изкуствения интелект на верига за бързо хранене Бизнес
Поръчка на 18 000 бутилки вода счупи изкуствения интелект на верига за бързо хранене
4854
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
17293
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София" Impressio
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София"
6432
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
38975
Новак в кухнята: Как се приготвят миди с бяло вино Вкусотии
Новак в кухнята: Как се приготвят миди с бяло вино
1201
Отпадъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания Времето
Отпадъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания
1259