Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната.

От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. Шестдесет и осем от тях са с фатален изход.

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад, предава БТА.

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), отбелязва АФП.

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави, сред които Демократична република Конго и Нигерия.

