Четиринайсет души са при стрелбата в университетска сграда в центъра на чешката столица Прага днес, предаде Ройтерс, като се позова на началника на полицията в страната Мартин Вондрашек. Той съобщи още, че са ранени 25 човека. 10 от тях са в тежко състояние.

Предишната информация на чешката полиция беше за над 15 убити. Не е ясно дали обновените данни включват и стрелеца. Той е студент във Факултета по изкуства на Карловия университет, където той е застрелял жертвите си. Мъжът бе открит мъртъв в същата сграда.

Полицията съобщи, че малко след 15:00 ч. (16:00 ч. българско време) са се отзовали на сигнал за стрелба във факултет на площад "Ян Палах" в Стария град на Прага, след което обяви, че въоръженият нападател е мъртъв.

"Цялата сграда в момента се евакуира и има няколко загинали и десетки ранени на мястото", написа полицията в социалната медийна платформа X, бивша Twitter.

Ръководството на факултета, информирайки за стрелбата в една от сградите му в Прага, разпрати писма по електронната поща на студентите си с текст: "Останете там, където сте. Не излизайте никъде, ако сте в зала в сградата. Заключете се и поставете мебели на вратите, изгасете осветлението."

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.



At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

Полицията отцепи пражкия площад "Ян Палах", където се намира Карловивия университет, и предупреди хората да го избягват, а тези, които са си вкъщи, да не напускат домовете си. Студентите са евакуирани.

Спасителната служба първоначално съобщиха, че 11 души са загинали, в това число стрелецът, а около 30 други са претърпели различни наранявания, включително девет сериозно. По-късно броя на жертвите достигна до 15.



Вътрешният министър Вит Ракушан каза пред чешката обществена телевизия, че човекът, открил огън, е мъртъв. Няма друг заподозрян на мястото и няма непосредствена допълнителна опасност за обществеността, но призова хората да сътрудничат на полицията.

Премиерът Петр Фиала отмени планираните си събития и се отправи към Прага.

Площад "Ян Палах" се намира на няколкостотин метра от прочутия Карлов мост на река Вълтава, един от символите на чешката столица.

Павел Недома, директорът на галерия Рудолфинум, която също се намира на площада, каза пред чешката обществена телевизия, че е видял от прозорец човек, който стрелял с пистолет към близкия мост Манес през река Вълтава.

Снимки показаха как студенти напускат сградата с вдигнати ръце. По информация на чешката телевизия "Нова" стрелецът е бил забелязан на покрива на факултета, като е чут и взрив.

Студенти и преповадатели от университета написаха в социалните медии, че по време на стрелбата са се били барикадирали в аудитории и кабинети. Няколко линейки с екипи от "Спешна помощ" са чакали отпред хората, напуснали един по един сградата.

Shooting at Prague University on Jan Palach Square. According to preliminary data, several people were killed. There are also injured people.



It all happened at the Faculty of Philosophy. According to a representative of the local police pic.twitter.com/RkHrBusQpD — SSN News (@Grogozak) December 21, 2023

Карловият университет е основан през 1348 г. и е един от най-старите в Европа. В него учат около 49 500 студенти. Осем хиляди от тях са във Философския факултет, в който се преподава германистика, славистика и история.

Кметът на Прага Бохуслав Свобода потвърди за Асошиейтед прес, че хората от сградата са евакуирани.

Една от водещите верисии на полицията за стрелбата е, че нападателят е имал личен мотив и не става дума за тероризъм. По неофициална информация стрелецът е 24-годишен студент на Карловия университет.

Българското външно министерсто съобщи, че по информация на българското посолство в Чехия, към този момент няма данни за пострадали български граждани при стрелбата. Задграничното ни представителство в Прага е в постоянен контакт с местните власти и продължава да следи ситуацията.

Днешната стрелба в Карловия университет е най-тежката смъртоносна от независимостта на Чехия преди 30 години. Последното нападение с огнестрелно оръжие беше през декември 2019 г. в болница в Острава, когато мъж откри огън в чакалнята на травматологична клиника и уби четирима мъже и две жени, преди да насочи пистолета срещу себе си.

През февруари 2015 г. местен мъж откри огън в ресторант в източния град Ухерски Брод. Осем души загинаха при атаката.

Въпреки че нападенията с оръжие са рядкост в Чешката република, ловът с оръжие е популярен. През 2019 г. чешкото правителство напразно се опита да отмени забраната на ЕС за полуавтоматични пушки за лична употреба, въведена след поредица от смъртоносни джихадистки атаки в цяла Европа.