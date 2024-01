Най-малко един човек е убит при стрелба в гимназия в американския град Пери, щата Айова, в деня, в който учениците се връщат в класните след зимната ваканция, съобщи ABC News. Има и ранени, но броят им още не е уточнен, неофициално са двама.

Местопроизшествието е обезопасено, а периметърът е отцепен. Полицейските власти потвърдиха, че се разследва "стрелба", но че в момента стрелецът не е активен, предаде USA Today. Няма подробности коя е жертвата, но според органите на реда стрелецът е мъртъв.

Шериф Адам Инфанте от офиса на шерифа на окръг Далас съобщи, че властите са били уведомени за активна стрелба в гимназията в 7:37 сутринта местно време, когато часовете все още не са били започнали.

Сигналът бил за "мъжки субект в коридора", който "изглежда, че се е самонаранил" и за "други жертви".

Полицията пристигнала в рамките на седем минути и открила "множество жертви" на огнестрелно оръжие. Шерифът обаче не каза пред журналистите колко души са ранени, нито даде информация за степента на нараняванията им.

"Perry High School" Tragic incident Shooting in Iowa at Perry High School, multiple victims with at least two medical choppers in the air for relief operation and assistance #Perry #Iowa #SchoolShoting pic.twitter.com/ItIKk5SPbb

По информация на АП "огромен брой" линейки и полицейски екипи са заобиколили сградата, в която се помещават средното училище и гимназията в града.

Пред агенцията Ерика Джолиф, майка на две деца, които се обучават там, разказва, че дъщеря ѝ, деветокласничка, ѝ съобщила, че е изведена по спешност от училището в 7:45 сутринта местно време. Час по-късно жената все още търсела сина си, който е шестокласник. Родителите са били на мястото, за да приберат децата си около 8.50 часа.

Кевин Шели пък казва, цитиран от Des Moines Register, че неговият 15-годишен син Зандер има ожулване от два куршума, докато е бил в училищния коридор. Той напуснал училището около 8:30 сутринта и се прибрал в дома си наблизо. Нараняванията му били леки. Преди да се евакуират били в класната стая с учител, който ги държал "скрити и в безопасност".

Целият персонал е освободен с обяснението да не се връща в сградата до второ нареждане.

В 11 часа местно време полицейските власти ще дадат пресконференция.

Urgent:-UPDATE:--1 dead and others injured in a shooting at Perry High School in Iowa. The FBI's resident agent at its Des Moines office has responded to the scene - ABC#Perry #Iowa #MassShooting #USAShooting #JUSTIN #PerryHighSchool #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/I3GwmSOlOa