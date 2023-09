Десетки българи са се озовали в капан след наводненията в района на гръцкия град Волос. Най-тежко в южната ни съседка от средиземноморския циклон "Даниел" пострадаха крайбрежните райони около Волос и Пелион, но екстремното време засегна и Атина и остров Скиатос.

Сред откъсаните от света се оказа и вирусологът от Военномедицинска академия д-р Николай Томов, който съобщи за "24 часа", че селищата край Волос са трети ден без ток, докато той и други сънародници са блокирани близо до село Милина, което се намира на около 50 км от града. По думите му пътят към Волос и в двете посоки е прекъснат от дупка с дълбочина 5-6 метра.

"Няма никаква информация и връзка с властите или "Гражданска защита". Единствено съобщенията от системата, че трябва да стоим на място", разказва още лекарят. Той е заедно с още седем души, а в съседни вили по думите му има още бедстващи българи.

Бедствието сполетя Гърция на 4 септември и продължи и на следващия ден, като дъждът е спрял едва днес по обед. В планинския район край Волос, който се намира в Централна Гърция, са паднали количества дъжд, невиждани от десетилетия - между 600 и 800 милиметра, което е повече, отколкото обикновено се случва за цяла година. Правителственият говорител Павлос Маринакис, цитиран от АП, заяви, че в някои райони за 12 часа са паднали над два пъти повече валежи от средногодишната стойност за Атина.

The sheer scale of the flooding in Central Greece from Storm Daniel is unfathomable.

The Thessalian plain is severely flooded.



Search and rescue operations are underway. pic.twitter.com/NYtHYl4MXV