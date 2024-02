3-годишно дете с приключенски дух беше спасено от полицията, след като е успяло да влезе в машина автомат за плюшени играчки.

Кадрите са от Куинсланд, Австралия. Малкият Итън явно е бил толкова пленен от играчките, че успял да се покатери и да влезе в машината.

На запис, разпространен от местната полиция, се вижда, че малкият въобще не бърза да излезе и се забавлява с планината от плюшени играчки.

Полицаите се принуждават да го накарат да се премести в ъгъла, за да счупят стъклото на машината и да го извадят. Служителите на реда споделят, че не са имали подобен случай в дългогодишната си кариера.

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0



Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI