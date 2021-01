Избраната за вицепрезидент на САЩ Камала Харис е на корицата на февруарското издание на списание "Вог", но от екипа й съобщават за проблем - снимката не е тази, за която двете страни са се договорили, съобщиха Асошиейтед прес и много американски издания.

Вместо договорения кадър, на който бъдещата вицепрезидентка на САЩ позира в светлосин костюм на "Майкъл Корс", за печатното издание е предпочетена снимка на първата афроамериканка, избрана за вицепрезидент на САЩ, в по-всекидневен стил - черни джинси, кафяво сако и черни кецове "Конвърс", каквито Харис понякога носеше по време на предизборната кампания.

От екипа й не са знаели, че снимката за корицата е сменена, докато кадрите не бяха пуснати онлайн късно вечерта в събота, твърди източник, запознат с преговорите как Харис ще бъде представена в списанието. От офиса на Харис отказаха коментар и източникът говори анонимно. От "Вог" в неделя не отговориха на запитванията по имейл.

Харис, която е от ямайски и индийски произход, позира в светлосиния костюм на златист фон, а в екипа с джинсите и кецовете - на розов и зелен фон - това били цветовете на сестринството от колежа й "Алфа Капа Алфа". Последните кадри трябвало да са илюстрация на статията за нея.

"Вог" публикува и двете снимки онлайн в социалните мрежи.

