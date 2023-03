След най-масовите улични протести в историята на Израел, министър-председател Бенямин Нетаняху обяви, че отлага своята ключова съдебна реформа за следващата парламентарна сесия, предаде Ройтерс.

"Воден от желание да предотвратя разделение на нацията, реших да отложа второто и третото четене (на законопроекта), за да бъде постигнат широк консенсус", каза премиерът в излъчено по телевизията обръщение.

Намерението му по-рано обяви и неговият коалиционен партньор лидерът на "Еврейска сила" Итамар Бен-Гвир, министър на вътрешната сигурност. Той каза, че се е съгласил да оттегли ветото си в замяна на обещание на премиера Нетаняху, че законопроектът ще бъде внесен за обсъждане по време на следващата парламентарна сесия.

Бен-Гвир каза още, че ще бъде създадена "национална гвардия", която ще е под негово командване.

Следващата седмица Кнесетът излиза във ваканция във връзка с празненствата за еврейската Пасха, припомня БТА.

Освен това, израелският премиер е предложил на уволнения министър на отбраната Йоав Галант да запази поста си, ако той се откаже от парламентарния си мандат, съобщи израелската държавна радиостанция "Кан". Според медията Галант е отхвърлил предложението.

Галант беше отстранен като министър, след като открито се застъпи за спиране на съдебната реформа, която предизвика широкомащабните протести в Израел. Според Галант споровете около реформата са предизвикали разцепление в израелското общество, което вече е проникнало дълбоко в редиците на израелските сили за отбрана и представлява заплаха за националната сигурност, посочва ТАСС.

Междувременно многохилядният митинг на опозицията пред Кнесета (израелския парламент) в Йерусалим приключи и сега там се събират поддръжници на правителството на Нетаняху, съобщи израелският държавен телевизионен канал "Кан-11".

На излъчени от мястото кадри се вижда как активисти със знамена на партията на Нетаняху "Ликуд" изпълват площада до парламента, като много от тях скандират името на премиера, изразявайки по този начин подкрепата си за правителството. Сред протестиращите се виждат и фенове на йерусалимския футболен клуб "Бейтар".

