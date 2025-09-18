Сирийският външен министър Асад аш Шибани днес ще се срещне с американски законодатели във Вашингтон, за да обсъдят вдигането на оставащите американски санкции на страната му, заяви сенатор Линдзи Греъм пред изданието "Аксиос", цитиран от Ройтерс и БТА.

САЩ

Посещението на Аш Шибани, което е първото на сирийски външен министър във Вашингтон от повече от 25 години насам, се провежда на фона на изявлението на сирийския президент Ахмед аш Шараа снощи, че преговорите на Дамаск с американския съюзник Израел за постигане на споразумение за сигурност може да дадат резултат "в следващите дни".

Греъм каза пред "Аксиос", че той и други сенатори ще се срещнат с Аш Шибани по-късно днес, за да обсъдят постоянното вдигане на някои санкции, позволени от закона, включително закона "Цезар".

Очаква се сирийският външен министър да разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио утре.

Греъм добави, че ще подкрепи отмяната на тези санкции, ако Сирия официално отбележи напредък при постигането на новото споразумение за сигурност с Израел и се присъедини към коалицията срещу екстремистката групировка "Ислямска държава".

Израелската армия обяви, че е извършила сухопътни акции в Сирия
Сирия и Израел водят преговори за споразумение, с което Дамаск се надява да гарантира спиране на израелските въздушни удари на територията на страната и изтегляне на израелските войски, които се разположиха в Южна Сирия.

