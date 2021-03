Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер разлюля западния регион на Синцзян в Китай тази нощ. Трима души са починали, а сериозни щети са нанесени на десетки домове, съобщи Китайската централна телевизия.

Според Китайския център за земетресения трусът е засегнал окръг Байченг в северозападната префектура Аксу в 5:14 ч. сутринта.

#UPDATE 3 killed, 65 houses damaged so far after a 5.4-magnitude earthquake jolted Baicheng county in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, at 5:14 a.m. Wednesday pic.twitter.com/5HAZpkpYgx