Вячеслав Володин заяви, че по време на днешните срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса

819 Снимка: АР/БТА

Китайският президент Си Цзинпин днес се срещна в Пекин с председателя на долната камара на руския парламент - Държавната дума - Вячеслав Володин, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Синхуа.

Володин, който пристигна в Китай вчера, заяви, че по време на днешните срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса.

Икономическият натиск чрез санкции се изразява в усилията на САЩ да убедят Китай да спре вноса на руски петрол, отбелязва Ройтерс.

Очаква се руският президент Владимир Путин също да бъде в Китай в края на този месец и началото на следващия за китайските тържества по случай края на Втората световна война.

В Азия Втората световна война приключва в началото на септември 1945 г., след като през август САЩ пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.

Китайски историци казват, че във втората Китайско-японска война, продължила от 1937 до 1945 г., Китай е загубил 35 милиона души, отбелязва Ройтерс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.