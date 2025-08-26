Си Цзинпин прие в Пекин председателя на руската Държавна дума
Вячеслав Володин заяви, че по време на днешните срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса
Китайският президент Си Цзинпин днес се срещна в Пекин с председателя на долната камара на руския парламент - Държавната дума - Вячеслав Володин, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Синхуа.
Володин, който пристигна в Китай вчера, заяви, че по време на днешните срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса.
Икономическият натиск чрез санкции се изразява в усилията на САЩ да убедят Китай да спре вноса на руски петрол, отбелязва Ройтерс.
Очаква се руският президент Владимир Путин също да бъде в Китай в края на този месец и началото на следващия за китайските тържества по случай края на Втората световна война.
В Азия Втората световна война приключва в началото на септември 1945 г., след като през август САЩ пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.
Китайски историци казват, че във втората Китайско-японска война, продължила от 1937 до 1945 г., Китай е загубил 35 милиона души, отбелязва Ройтерс.