Китайският президент Си Цзинпин днес се срещна в Пекин с председателя на долната камара на руския парламент - Държавната дума - Вячеслав Володин, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Синхуа.

Русия на Путин

Володин, който пристигна в Китай вчера, заяви, че по време на днешните срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса.

Икономическият натиск чрез санкции се изразява в усилията на САЩ да убедят Китай да спре вноса на руски петрол, отбелязва Ройтерс.

Очаква се руският президент Владимир Путин също да бъде в Китай в края на този месец и началото на следващия за китайските тържества по случай края на Втората световна война.

В Азия Втората световна война приключва в началото на септември 1945 г., след като през август САЩ пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.

Китайски историци казват, че във втората Китайско-японска война, продължила от 1937 до 1945 г., Китай е загубил 35 милиона души, отбелязва Ройтерс.

ИЗБРАНО
Том Круз подготвя "железен" предбрачен договор за Ана де Армас Лайф
Том Круз подготвя "железен" предбрачен договор за Ана де Армас
11272
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
5062
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден! Бизнес
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
6036
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности IT
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
6031
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
9287
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
722
Все по-малко български туристи в Турция Trip
Все по-малко български туристи в Турция
2832
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
3567
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
11
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
827