На фона на опасенията в Брюксел, че унгарският премиер Виктор Орбан може да се окаже начело на Европейския съвет през юли, след оттеглянето на Шарл Мишел, Будапеща призова за "спокойствие".

"До всички, които се питат дали Виктор Орбан ще стане временен председател на Европейския съвет, ако Мишел стане евродепутат: да запазим стратегическото си спокойствие", призова в социалната платформа "Екс" говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вчера обяви, че ще участва като кандидат за евродепутат на европейските избори през юни тази година и че ако бъде избран, ще се оттегли от сегашния си пост. Това означава, че той няма да изпълни целия си мандат, който приключва през ноември.

Ако не бъде намерен заместник на Мишел през юни, европейските правила предвиждат функциите на председателя на Европейския съвет да бъдат временно изпълнявани от лидера на страната, която председателства Съвета на Европейския съюз. От 1 юли тази година председател на Съвета на Европейския съюз ще бъде Унгария, което означава, че функциите на председател на Европейския съюз биха били изпълнявани от унгарския премиер Виктор Орбан.

Той е известен с обтегнатите си отношения с Брюксел и е единственият лидер от ЕС, който запази близки отношения с Кремъл, след като руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва АФП.

