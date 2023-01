Петима души загинаха, а 13 бяха ранени, след като мъж се е врязал с автомобила си в група пешеходци в китайския град Гуанджоу, съобщи Би Би Си.

Инцидентът предизвика широко обществено възмущение, като мнозина обвиниха мъжа, че умишлено се е насочил към хората.

На видеоклипове, публикувани в интернет, се вижда как шофьорът излиза от колата и хвърля банкноти във въздуха малко след катастрофата.

Полицията е задържала 22-годишния мъж и е започнала разследване.

Катастрофата е станала в сряда по време на вечерния час пик на оживено кръстовище в 19-милионния южен град.

В последно време се случиха няколко подобни инцидента. През февруари 2022 г. шофьор се вряза с мини камион в хора в южната провинция Фудзиен, като уби трима и рани девет души.

По-рано тази седмица гост на хотел в Шанхай умишлено вкара колата си във фоайето след спор с персонала. Никой не е пострадал при този инцидент.

