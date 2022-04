"В Бородянка, както и в Буча и толкова много други градове в Украйна, историята няма да забрави военните престъпления, извършени тук", написа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Туитър, придружавайки поста си със снимка, на която го прегръща жена.

"Историята няма да забрави военните престъпления в Украйна", каза Мишел по време на посещение в украинското градче Бородянка, близо до столицата Киев, където според украинските власти цивилни са били избити от руските войски, предаде Франс прес., цитирана от БТА.

"Не може да има мир без справедливост", добави той.

По-рано стана ясно, че Шарл Мишел е пристигнал изненадващо в Киев.

"Днес съм в Киев. В сърцето на демократична Европа", написа Мишел в Туитър и публикува своя снимка от гарата в украинската столица.

