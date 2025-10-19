Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея.

Това съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес.

"Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия", посочи в изявление Комитетът.

От южнокорейската страна на границата дезертьорът е бил наблюдаван през цялото време.

"Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия, проследила го е и го е наблюдавала, след което е провела стандартна операция по задържането му", съобщават военните.

