Срещу бившия президент са повдигнати нови обвинения, включително за възпрепятстване на правосъдието заради опитите му да блокира следователите

223 Снимка: AP/БТА

Сваленият от власт президент на Южна Корея Юн Сук-йол се яви в съда днес за началото на ново дело срещу него по обвинения във възпрепятстване на правосъдието, след като в продължение на седмици той бойкотираше друго дело по обвинения, че се е опитал да организира метеж чрез въвеждане на военно положение, предаде Ройтерс.

Шестдесет и четири годишният Юн изглеждаше значително отслабнал, а късо подстриганата му коса - значително посивяла, след като прекара почти два месеца в затвора и отказваше да присъства на съдебните заседания, като се позоваваше на здравословни причини.

Срещу бившия президент са повдигнати нови обвинения, включително за възпрепятстване на правосъдието заради опитите му да блокира следователите, които искаха да го арестуват през януари. Парламентът тогава му бе отнел правомощията и той се бе барикадирал в президентския дворец.

Новите обвинения бяха внесени от специален прокурор, който бе назначен през юни и чийто екип разшири обхвата на разследването на действията на Юн и на няколко бивши служители на правителството и на въоръжените сили.

Срещу Юн, чието отстраняване от власт бе официално потвърдено през април от Конституционния съд на страната, се води и друго разследване от втори специален прокурор, който повдигна обвинения в корупция срещу бившата първа дама.

Юн отрича да е извършил нещо нередно и казва, че е бил в правото си като президент да обяви военно положение миналия декември. Той настоява, че всички разследвания срещу него са политически мотивирани.

Новите обвинения предвиждат наказание от повече от три години затвор, ако бившият президент бъде признат за виновен. Юн вече го грози смъртна присъда или доживотен затвор, ако бъде признат за виновен в опит за метеж.

