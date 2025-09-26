Сваленият от власт президент на Южна Корея Юн Сук-йол се яви в съда днес за началото на ново дело срещу него по обвинения във възпрепятстване на правосъдието, след като в продължение на седмици той бойкотираше друго дело по обвинения, че се е опитал да организира метеж чрез въвеждане на военно положение, предаде Ройтерс.

КС на Южна Корея потвърди импийчмънта на президента Юн Сук-йол и го отстрани
Виж още КС на Южна Корея потвърди импийчмънта на президента Юн Сук-йол и го отстрани

Шестдесет и четири годишният Юн изглеждаше значително отслабнал, а късо подстриганата му коса - значително посивяла, след като прекара почти два месеца в затвора и отказваше да присъства на съдебните заседания, като се позоваваше на здравословни причини.

Срещу бившия президент са повдигнати нови обвинения, включително за възпрепятстване на правосъдието заради опитите му да блокира следователите, които искаха да го арестуват през януари. Парламентът тогава му бе отнел правомощията и той се бе барикадирал в президентския дворец.

Новите обвинения бяха внесени от специален прокурор, който бе назначен през юни и чийто екип разшири обхвата на разследването на действията на Юн и на няколко бивши служители на правителството и на въоръжените сили.

Срещу Юн, чието отстраняване от власт бе официално потвърдено през април от Конституционния съд на страната, се води и друго разследване от втори специален прокурор, който повдигна обвинения в корупция срещу бившата първа дама.

Юн отрича да е извършил нещо нередно и казва, че е бил в правото си като президент да обяви военно положение миналия декември. Той настоява, че всички разследвания срещу него са политически мотивирани.

Новите обвинения предвиждат наказание от повече от три години затвор, ако бившият президент бъде признат за виновен. Юн вече го грози смъртна присъда или доживотен затвор, ако бъде признат за виновен в опит за метеж.

ИЗБРАНО
Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болнично легло Лайф
Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болнично легло
16103
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ Корнер
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ
19822
Индустрията показа своя план за декарбонизация, търси държавата за партньор Бизнес
Индустрията показа своя план за декарбонизация, търси държавата за партньор
8503
Китай превръща своите стари МиГ-19 в свръхзвукови дронове IT
Китай превръща своите стари МиГ-19 в свръхзвукови дронове
6521
Стара географска карта, намерена от библиотекар в САЩ, бе върната от ФБР на Мексико Impressio
Стара географска карта, намерена от библиотекар в САЩ, бе върната от ФБР на Мексико
1492
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
8901
Жители на Амстердам съдят общината заради свръхтуризма Trip
Жители на Амстердам съдят общината заради свръхтуризма
527
Панирани цели гъби Вкусотии
Панирани цели гъби
605
Какво е числото на вашата съдба? Zodiac
Какво е числото на вашата съдба?
744
Есента е тук: Още по-ниски температури, превалявания и облачно време в следващите дни Времето
Есента е тук: Още по-ниски температури, превалявания и облачно време в следващите дни
1152