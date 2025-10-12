Инцидентът е в спорния район, който е част от архипелага Спратли

1674 Снимка: АР/БТА

Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения във връзка с конфронтация между техни кораби в близост до спорни острови във водите на Южнокитайско море, което доведе до допълнително покачване на напрежението в богатия на ресурси воден път, предаде Ройтерс.

Филипините твърдят, че китайски кораби са използвали водни оръдия и са блъснали филипински плавателен съд в близост до контролирания от Манила остров Титу в архипелага Спратли, описвайки тези действия като "ясна заплаха", се казва в изявление на филипинската брегова охрана.

Според Манила тази сутрин три кораба са били закотвени в близост до острова като част от правителствена програма за защита на местните рибари, когато китайски кораби се приближили до тях и използвали водни оръдия, за да ги сплашат.

Предполага се, че час по-късно кораб на китайската брегова охрана е използвал водно оръдие директно срещу филипински кораб, след което се е блъснал в кърмата му, нанасяйки леки щети, но без да има пострадали сред екипажа, съобщиха филипинските власти.

От своя страна китайската брегова охрана съобщи, че два филипински правителствени кораба "са навлезли незаконно" във водите край Санди Кей, малък коралов риф в северната част на остров Титу в архипелага Спратли, което е довело до сблъсък.

Пекин твърди, че филипинският кораб "е дошъл опасно близо" до плавателен съд на китайската брегова охрана, като обвинява Манила за случилото се.

Спорният район, който е част от архипелага Спратли, неведнъж през годините е ставал място на сблъсъци между двете държави. Напоследък обаче напрежението се увеличи, особено по отношение на плитчината Скарбъро, наричана от Пекин остров Хуангян и известна във Филипините като плитчината Панатаг, както и други спорни райони в Южнокитайско море, към които Китай почти изцяло има териториални претенции.

Бруней, Индонезия, Виетнам, Малайзия и Филипините също предявяват териториални претенции към части от Южнокитайско море, представляващо също така и стратегически търговски маршрут, по който се извършват търговски превози на стойност над 3 трилиона долара годишно.

