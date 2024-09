Бившият американски президент Доналд Тръмп обяви, че "вероятно" ще се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, който ще бъде в САЩ следващата седмица за срещата на Съвета за сигурност на ООН, предаде Ройтерс. Вчера Зеленски обяви, че украинският "план за победа" е "напълно подготвен" и ще бъде представен на Джо Байдън, Камала Харис и Доналд Тръмп. На този фон украинска безпилотна атака вчера предизвика мощни взривове в руската Тверска област, а част от региона е без електричество.

"Вероятно, да", каза Тръмп в отговор на въпрос дали ще се срещне с украинския лидер през следващата седмицата. Тръмп не предостави повече подробности. През последните месеци някои други световни лидери, които посетиха САЩ за срещи на високо равнище и срещи с президента Джо Байдън, в крайна сметка се срещнаха и с Тръмп, отбелязват Ройтерс.

Кандидатът за президент на САЩ от републиканската партия ще се изправи срещу вицепрезидентката от Демократическата партия Камала Харис на изборите на 5 ноември.

Затвърждаващите се планове за среща между украинския президент и американския му колега (настоящ и бъдещ) идват на фона на съобщения за мощни взривове в руската Тверска област, предизвикани от украинска безпилотна атака.

Малкият руски град Торопец, на около 450 км северозападно от Москва, беше частично евакуиран, след като украинска атака предизвика голям пожар на територията му, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

"С цел гарантиране на безопасността на гражданите губернаторът Игор Руденя нареди частична евакуация на населението от зоните, където е активна противовъздушната отбрана и се локализира пожарът", посочи в "Телеграм" пресслужбата на областната управа.

Няма жертви и сериозно пострадали при атаката в северозападната Тверска област, в която живеят около 13 000 души, предаде ТАСС.

В общественото пространство се появиха различни версии за това какво е предизвикало пламъците. Според властите огънят е бил запален от падащи отломки от дронове. Според медийни съобщения мишена на удара е бил намиращ се надалеч от града склад за боеприпаси, а пожарът е избухнал в резултат на взривове в обекта.

В интернет бяха разпространени видеокадри, на които се виждат големи експлозии, за които се твърди, че са избухнали на територията на склада.

Ukraine destroyed one of Russia’s largest weapons depots.



A drone swarm struck the depot in Toropets in the Tver region, 480 km from the frontlines.



The explosion destroyed hundreds of S-300, S-400, Iskander & North Korean ballistic missiles, causing a 2.8 magnitude earthquake pic.twitter.com/Ht6Y7put4C