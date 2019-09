Американският президент Доналд Тръмп съобщи днес в Туитър, че е разпоредил на министъра на финансите Стивън Мнучин да засили значително санкциите срещу Иран, но не даде подробности.

Напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира след атаките от събота срещу петролни съоръжения в Саудитска Арабия, за които САЩ обвиняват Ислямската република, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Току-що инструктирах финансовия министър значително да увеличи санкциите срещу Иран", написа американският лидер в социалната мрежа.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!