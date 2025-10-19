Бившият френски президент Никола Саркози, който се очаква да започне да изтърпява присъдата си от пет години затвор във вторник, след като беше признат за виновен в получаване на средства за предизборната си кампания от Либия през 2007 г., заяви пред изданието "Трибюн диманш", цитиран от Ройтерс, че не е се страхува от влизането си в затвора.

Франция

Саркози, който предстои да влезе в парижкия затвор "Санте" на 21 октомври, каза пред вестника, че вече е опаковал багажа си и се чувства спокоен преди началото на изтърпяването на наложената му присъда, добавя БТА.

"Не се страхувам от затвора. Ще вляза с изправена глава - дори през портите на "Санте", каза бившият президент и добави, че няма да моли за никакви специални привилегии.

Саркози каза още, че не иска да се оплаква или да бъде съжаляван по време на престоя си в затвора. Той планира да прекара времето си зад решетките в писане на книга, съобщи вестникът.

5 години затвор за Никола Саркози за престъпен заговор с Кадафи
Виж още 5 години затвор за Никола Саркози за престъпен заговор с Кадафи

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпен заговор заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Бившият президент винаги е твърдял, че е невинен и обжалва присъдата си, припомня Ройтерс.

ИЗБРАНО
Човекът, който даде на света очи Лайф
Човекът, който даде на света очи
4631
Синер не даде шанс на Алкарас и отново сложи короната за 6 милиона долара Корнер
Синер не даде шанс на Алкарас и отново сложи короната за 6 милиона долара
5623
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия Бизнес
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия
896
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време IT
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време
593
Олег Ковачев – актьор, режисьор, сценарист и оператор, навършва днес 70 години Impressio
Олег Ковачев – актьор, режисьор, сценарист и оператор, навършва днес 70 години
6614
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
5445
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I) Вкусотии
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I)
62