Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24.

Самолет кръжи часове над Шумен заради мъгла
Виж още Самолет кръжи часове над Шумен заради мъгла

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) - компания, която е подчинена на Министерството на транспорта.

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане, съобщава Диджи 24.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията.

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
11217
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
9651
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4035
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
7038
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново Impressio
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново
15735
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
992
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
6931
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
698
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
538
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
1962