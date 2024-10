Руската военна авиобаза "Хмеймим" в Сирия е била подложена на израелска атака в четвъртък сутринта заедно с други военни обекти на сирийското крайбрежие, съобщи сайтът на Syria TV. Вследствие на бомбардировката, която е продължила от 3:55 до 4:41 часа, е възникнал пожар, при който е унищожен склад за оръжия и боеприпаси на територията на летището.

Руската военна авиобаза "Хмеймим" се намира в стратегически район близо до сирийския град Латакия. Тя е част от гражданското летище, с което споделя писти, докато защитата ѝ е на руските сили, отбелязва изданието.

Базата е била атакувана след излитането на ирански товарен самолет, собственост на Faris Air Qeshm. Авиокомпанията е обект на санкции от САЩ от 2019 г. Източници на сирийската телевизия твърдят, че складът е използван от Иранската революционна гвардия за временно съхраняване на пратки с оръжия и военно оборудване, преди да бъдат транспортирани до Ливан и други сирийски региони.

В статията се посочва, че израелският удар не е бил насочен към пистите или кулите на авиобазата, нито към гражданското летище на Латакия.

Специализираното издание Defence Mirror също съобщава за поредица от въздушни удари по множество цели на сирийското крайбрежие, включително райони в близост до руската военновъздушна база.

Все още няма официално потвърждение къде са били насочени ударите. Канал в "Екс" на сирийската телевизия Levant 24 пише, че те са били не до, а по руската база, но не са имали за цел да унищожат пистата.

Смята се, че бомбардировката е извършена от военновъздушните сили и флота. От няколко изстреляни ракети две са успели да ударят набелязания в летището склад, докато руските и сирийските системи за противовъздушна отбрана са прехванали останалите израелски ракети.

#BREAKING: For the first time in history, the #Israel Air Force targeted a #Russian military base! #Hmeimim Air Base in #Latakia was targeted by the #IsraeliAirFoce over its recent use by the #IRGC Quds Force for sending weapons to #Syria in-order to be delivered to #Hezbollah… pic.twitter.com/HkwIOLQIu5