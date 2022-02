48220 Снимка: AP/БТА

"Да продължим серията! Смърт на руските окупатори! Слава на Украйна!" С тези думи се обърна през профила си във Facebook военният министър на Украйна Алексей Резников.

"Врагът атакува, но армията ни е нечуплива. Украйна преминава в режим на тотална отбрана. Всеки, който е готов и може да държи оръжие, може току-що да стане ниво на Силите на Териториална отбрана на ВСУ във вашия регион. За да получите оръжие, е необходимо да се свържете директно с бригадите и батальоните на ТРО във вашия регион. Трябва само да имате паспорт", пише той в социалната мрежа.

Рано тази сутрин ракети полетяха срещу военните бази на Украйна, след като Путин даде разрешение за бойната операция.

Smoke rises in Kharkiv, the northeastern city of #Ukraine. pic.twitter.com/jjwPmyOwmt — Ahmer Khan (@ahmermkhan) February 24, 2022

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc February 24, 2022

Агенция "Интерфакс" съобщи за десантни операции на руския черноморски флот в Азовско море и в Одеса.

Според очевидец в Киев са се чули далечни силни шумове, подобни на артилерийска стрелба, съобщи Ройтерс. За стрелба край главното летище на украинската столица съобщи и агенция Интерфакс, като се позовава на локални медии.

От своя страна президентът на Украйна обяви военно положение в държавата и призова гражданите да не напускат домовете си. Малко след 8 часа Върховната Рада одобри въвеждането на военно положение.

Въздушното пространство над цяла Украйна е затворено за цивилни полети.

No one is even trying to get close to Ukraine right now pic.twitter.com/QWDdxDvDiq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022

Съветникът на министъра на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко съобщи за най-малко седем загинали и девет ранени при руския обстрел.

Russia launches invasion of Ukraine https://t.co/UnyXDJWwQu pic.twitter.com/3E5XuiFvHW — New York Post (@nypost) February 24, 2022

Снимки на световните агенции пък показват разрушенията след атаката на Русия в Украйна. Освен материалните щети, на кадрите се виждат огромни опашки от чакащи пред банкомати и хранителни магазини хора.

Kyiv residents huddled inside a metro station, which serves as a bomb shelter, after air raid sirens sounded early on Thursday morning.



Several cities in Ukraine were under attack as Russia began its invasion from land and sea. https://t.co/ktTIgEkZWl pic.twitter.com/XVIoeR0YZK — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

Огромни задръствания се образуваха и по пътищата заради желанието на голяма част от гражданите да напуснат страната, страхувайки се за живота си.

Малко по-късно Украинската гранична служба публикува кадри, на които се вижда как руски военни превозни средства преминават границата ѝ от Крим, предаде АР.

САЩ и ЕС реагираха остро на руската атака

Светът ще потърси отговорност на Русия за предприетото военно нападение срещу Украйна, заяви американският президент Джо Байдън. Той предупреди, че руските действия ще доведат до катастрофална загуба на живота на много хора. Байдън ще участва във виртуалната среща на лидерите на Г-7 - Съединените щати, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония по-късно днес.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди Русия заради предприетата "безразсъдна" атака срещу Украйна.

Европейският съюз ще държи Москва отговорна за "неоправданата" й атака срещу Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Премиерът на Нидерландия Марк Рюте категорично осъди нападението на Русия над Украйна и написа, че мислите му са с украинския народ.

Британският премиер Борис Джонсън заяви, че е "потресен от ужасяващите събития в Украйна и че руският президент Владимир Путин е "избрал пътя на кръвопролитието и на унищожението с предприемането на тази непровокирана атака". Той допълни, че е говорил с украинския президент Зеленски и е обещал решителни действия от страна на Великобритания и съюзниците.

Канадският премиер Джъстин Трюдо призова Русия да преустанови незабавно всички враждебни и провокативни действия срещу Украйна и да изтегли всички военни и съпътстващи сили. Канада ще предприеме допълнителни действия за възпиране на руската агресия, увери Трюдо.