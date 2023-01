1404 Снимка: Ministry of Defence of the Russian Federation

Руската фрегата "Адмирал Горшков", въоръжена с хиперзвукови ракети "Циркон", ще участва в съвместно учение с военноморските сили на Китай и на Република Южна Африка (РЮА), съобщи ТАСС, цитирана от БТА. Русия на Путин Русия използва за първи път във войната в Украйна хиперзвукова ракета "Кинжал" (видео)

Путин прати фрегата с хиперзвукови ракети в Атлантическия и Индийския океан (видео)

САЩ ще обявят руската ЧВК "Вагнер" за транснационална престъпна организация Преди да се отправи към зоната на ученията, фрегатата ще посети за снабдяване сирийското пристанище Тартус. Информацията за ученията на Русия, Китай и РЮА в Индийския океан, които са планирани между 17 и 27 февруари, стана известна миналата седмица, но сега официално се потвърждава участието на "Адмирал Горшков". Това ще бъде второто съвместно учение на трите страни след това пред 2019 г. През този месец "Адмирал Горшков" извърши учебно плаване в Норвежко море, след като руският президент Владимир Путин изпрати кораба в Атлантическия океан като знак, че Русия няма намерение да отстъпи в Украйна. Предстоящото учение се възприема като индикация за укрепването на връзките на Южна Африка, която отказа да осъди руската инвазия в Украйна, с Русия и Китай, коментира миналата седмица Асошиейтед прес.