Разследващите са установили, че трима души са загинали в следствие на експлозията на камион на моста, свързващ Русия с Крим, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската следствена служба.

"Смята се, че те са пътували в автомобил, който бил в близост до взривения камион. Телата на две жертви - мъж и жена - вече бяха извадени от водата и тяхната самоличност беше установена", се казва в изявление на следствената служба, добавя БТА.

The train on the Kerch Bridge is still burning. The train bridge won’t be operational. That case is closed forever. #Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/sZaiMgPfzB

Разследващите също така са установили подробности за камиона и неговия водач, за който се е оказало, че има адресна регистрация в Краснодарския край и в момента следователите претърсват дома му.

По информация на ВВС железопътната част от моста, където са се запалили цистерните, ще бъде отворена отново за движение тази вечер.

По-рано беше съобщено, че взрив на товарен автомобил на Кримския мост, станал рано сутринта, е предизвикал и експлозията на седем цистерни от един от влаковете, преминаващи по моста.

Експлозията, за която Русия засега не е посочила директен виновник, предизвика радостни реакции от украински официални лица, но Украйна не пое пряка отговорност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Все още не е ясно дали експлозията е в следствие на умишлена атака или на инцидент, но щетите по толкова важна инфраструктура бяха нанесени в момент, когато Русия претърпя няколко поражения на бойното поле и те вероятно ще помрачат още повече посланията на Кремъл към широката руска общественост, че конфликтът върви по план, отбелязва агенцията. Освен това експлозията се случи ден след като Путин навърши 70 години.

Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов публикува в социалните мрежи кадри на горящия мост заедно с видео, в което Мерилин Монро пее "Честит рожден ден, господин президент".

От началото на инвазията на 24 февруари украинските официални лица редовно правят намеци за желанието си да унищожат Кримския мост, възприеман в Украйна като символ на руската окупацията на Крим. Пощенската служба на Украйна заяви днес, че ще отпечата специална марка в чест на експлозията.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Реакцията на Киев на разрушаването на гражданска инфраструктура "свидетелства за неговия терористичен характер".

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски публикува съобщение в "Туитър", в което казва, че инцидентът е само "началото", но все пак не споменава директно дали украинските сили са отговорни за експлозията.

"Всичко незаконно трябва да бъде унищожено, всичко, което е откраднато, трябва да бъде върнато на Украйна", написа Михайло Подоляк.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP