Снимка: The Federal Assembly of The Russian Federation via AP/БТА Русия променя ядрената си доктрина заради ескалация на "западните противници" Изявлението дойде от зам.-външния министър Сергей Рябков и е най-категоричното, направено до момента, че Москва ще внесе изменения в стратегическия документ

5456 Снимка: The Federal Assembly of The Russian Federation via AP/БТА