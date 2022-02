Руските военни поеха контрола над територията на атомната електроцентрала в Чернобил, потвърди Михаил Подоляк, съветник на ръководителя на кабинета на президента на Украйна.

"След ожесточена битка контролът ни над Чернобилската площадка беше загубен. Не е известно състоянието на съоръженията на бившата Чернобилска атомна електроцентрала, саркофагът и складовете за ядрени отпадъци", допълни Подоляк, цитиран от Униан.

През последните седмици украинските бойни части провеждаха учения именно в Припят и забранената за посещение зона около АЕЦ "Чернобил".

Украйна потвърди и загубата на летището "Антонов". Според непотвърдена информация много скоро там се очаква да кацнат руски транспортни самолети с войници и техника.

Сайтът Bellingcat съобщава, че 18 транспорти самолета Ил-76 вече са излетели от руския град Псков и може да са кацнали или да се приземят всеки момент в превзетото от руските сили летище до Киев.

Според видеа, разпространени в Twitter и Telegram в украинската столица се чуват взривове. Възможно е те да са именно от битките край летището в покрайнините на града. Има данни и за настъпване на колони от бронирана техника към Херсон.

BREAKING VIDEO: Continuous explosions can be heard in Kyiv as night falls on the first day of the renewed Russian invasion of Ukraine.#Russia #Ukraine #Kyiv #RussiaUkraineConflict #Kiev pic.twitter.com/mqYgrjsgoZ