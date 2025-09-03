Руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин бяха заснети да си говорят, че може доживеят до 150 години преди мащабния военен парад в Пекин.

Русия на Путин

Според видео, заснето от китайската държавна телевизия CCTV, двамата са били записани да размишляват за възможността за безсмъртие, пишат Politico, Ройтерс, Блумбърг и "Ню Йорк пост".

"По-рано хората рядко доживяваха до 70 години, но в днешно време на 70 години си все още дете", казал Си на Путин, според преводача на руски.

"С развитието на биотехнологиите човешките органи могат да бъдат непрекъснато трансплантирани и хората могат да се подмладяват и дори да постигнат безсмъртие", отговорил Путин, според превода на мандарин.

"Прогнозите са, че през този век има и шанс да доживеем до 150 години", отговорил Си.

И Владимир Путин, и Си Дзинпин са родени през 1953 г. и в момента са на по 72 години.

