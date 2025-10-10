Изпълнителният директор на агенция "Спутник Азербайджан" Игор Картавих беше арестуван през юни в Баку

278

Властите в Азербайджан промениха мярката за неотклонение на руски журналист от задържане под стража в домашен арест, съобщи в. "Комерсант", като се позова на съветника на Кремъл Юрий Ушаков.

Изпълнителният директор на агенция "Спутник Азербайджан" Игор Картавих беше арестуван през юни в Баку, заедно с още няколко негови колеги. Арестите предизвикаха дипломатически спор между Баку и Москва. Азербайджанските власти започнаха разследване срещу руската медия, след като медийната група "Русия днес" (Россия сегодня), която е собственик на агенция "Спутник", затвори офиса си в южнокавказката страна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

В. "Комерсант" пише, че преговорите за освобождаването на руския журналист са се водили предимно на равнище президентски съветници. Ушаков е работил пряко с азербайджанския си колега Хикмет Хаджиев, а решението е било взето в навечерието на срещата между президентите Владимир Путин и Илхам Алиев в рамките форума на Русия - Централна Азия, който се състоя в Душанбе.

На тази среща Путин призна пред Алиев, че две руски зенитни ракети са се взривили до разбилия се през декември самолет на Азербайджанските авиолинии. Путин посочи, че ракетите са били изстреляни след навлизането на украински дронове във въздушното пространство на Русия и обеща компенсации.

Катастрофата, при която загинаха всички 38 души на борда, изостри отношенията между Баку и Москва, след като стана ясно, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили самолета по погрешка.

Руските журналисти бяха арестувани, след като властите в Русия задържаха етнически азербайджанци във връзка с редица неразкрити престъпления, включително серийни убийства. Двама от арестуваните мъже починаха в ареста, което разгневи Баку.

