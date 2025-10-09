Президентите на Русия и Азербайджан проведоха първа среща след влошаване на отношенията в края на миналата година

Руският президент Владимир Путин е дал подробности на азербайджанския си колета Илхам Алиев как две руски зенитни ракети са се взривили до самолета на Азербайджанските авиолинии миналата година, след като украински самолети са навлезли в руското въздушно пространство, като е обещал компенсации за засегнатите, предаде Ройтерс.

Днес президентът Путин се срещна с Алиев в правителствената резиденция "Кохи Сомон" в Душанбе, където се провежда среща на ОНД. Последната тяхна двустранна среща се проведе през октомври 2024 г., след което започна напрежението между двете страни - свалянето на самолета, арести на азербайджанци в Екатерининбург и руски журналисти в Баку.

Днешните видеоклипове показват как Путин и Алиев се поздравяват и усмихват преди двустранната си среща, на която Путин засегна и самолетната катастрофа. Миналата година Путин отправи необичайно публично извинение на Алиев за това, което Кремъл нарече "трагичен инцидент" над Русия, при който самолетът катастрофира, след като руската противовъздушна отбрана беше задействана, за да прехване украински дронове.

"Разбира се, всичко, което се изисква в подобни трагични случаи, ще бъде направено от руската страна по отношение на обезщетението и ще бъде дадена правна оценка на цялата официална материя", заяви Путин на Алиев. "Това е наше задължение. Повтарям... ще дадем обективна оценка на всичко, което се е случило и да разкрием истинските причини", допълни той.

Путин е разказал на Алиев, че двете руски зенитни ракети са се взривили на няколко метра от самолета, след като украинските дронове навлезли в руското въздушно пространство.

Полет J2-8243, пътуващ от Баку за чеченската столица Грозни с 67 пътници, се разби на 25 декември м. г. близо до Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни самолети атакуват няколко цели. Тридесет и осем души загинаха. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причината за инцидента.

След авиокатастрофата напрежението между Москва и Баку започна да се покачва, а в края на юни т. г. полицейска акция в руския Екатеринбург, при която бяха арестувани азербайджанци по разследване за убийства и опити за убийства в града, прерасна в дипломатическа криза. Тогава двама от задържаните починаха в ареста. а Баку определи действията на руските служби за сигурност като "етническо насилие". С това скандалът не се приключи. През юли азербайджанските сили за сигурност в Баку отцепиха сградата на редакцията на руската държавна агенция Sputnik-Азербайджан, извършиха обиски и арести, като сред задържаните беше и главният редактор на руската медия. Москва определи действията на Баку като "умишлен ход за влошаване на междудържавните отношения".

Днешната среща демонстрира стопляна не отношенията. Азербайджан е важен партньор на Русия по отношение на логистичните маршрути, зависимостта и ползите обаче са взаимни.

