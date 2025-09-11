7293 Снимка: AP/БТА

След белязаните от насилие протести на поколение "поколението Z", които доведоха до падането на правителството, в Непал протичат преговори за сформирането на ново правителство, предаде Франс прес.

Във връзка със започнатите от армията, установила контрол върху столицата Катманду, консултации се споменава името на 73-годишната магистратка Сушила Карки, заяви днес пред АФП представител на протестиращите.

"Името на Сушила Карки оглавява списъка на кандидатите да оглавят временното правителство", каза Ракшия Бам, която участва в преговорния процес.

"Очакваме президентът (на страната) да вземе решение", поясни Бам.

Премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка след няколко дни на масови протести и безредици в страната. Решението му беше прието от президента Рам Чандра Паудел, който започна процедура по избор на нов министър-председател. По данни на медиите, Оли остава в Катманду и е в безопасност. Излизането на армията от казармите след оставката на Оли не доведоха обаче за облекчаване на вълнението в столицата.

Гневът на протестиращите избухна след блокирането на Facebook, X и YouTube. Макар забраната да бе отменена във вторник сутринта, протестите вече бяха прераснали в масово въстание срещу управляващия елит. Излизането на армията от казармите след оставката на Оли не доведоха обаче за облекчаване на вълнението в столицата.

The moment police officers in Nepal had to retreat after protesters overpowered them pic.twitter.com/IAvANC9Qei — African Hub (@AfricanHub_) September 10, 2025

Десетки хиляди излязоха по улиците. С лозунги "Накажете убийците в правителството" и "Спрете да убивате деца" демонстрантите обвиниха властта в брутални репресии и системна корупция. Протестиращи нахлуха в правителствения комплекс в столицата и подпалиха сградите на парламента, Върховния съд, централния офис на управляващата партия "Непалски конгрес" и резиденцията на премиера. Армията евакуира министрите от домовете им с хеликоптери.

Politicians in Nepal had to hang onto ropes from helicopters to escape from the wrath of the protesters pic.twitter.com/ZSBRADfuio — African Hub (@AfricanHub_) September 10, 2025

Протестиращите линчуваха финансовия министър, те го нападнаха и след което го бутнаха в река.

Deputy PM and Finance Minister of Nepal Bishnu Prasad Paudel was chased and beaten by protesters during Gen Z anti-government protests in Kathmandu

pic.twitter.com/3lA5c5SuIc — War & Gore (@Goreunit) September 9, 2025

Видеоклипове показват как протестиращи бият лидера на Непалската конгресна партия Шер Бахадур Деуба и съпругата му Арзу Рана Деуба, министър на външните работи.

Гневът на протестиращите се изля и върху хотел "Хилтън" в столицата.