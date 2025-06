Спектакълът бе приет с ентусиазъм заради укрепването на доверието във "връзките на приятелство между народите и армиите на двете страни, които бяха изковани с цената на кръв", отбеляза агенция КЦТА.

Remember the Mythical North Korean Soldiers who were never fighting in Kursk against Ukraine



There is a North Korean ceremony celebrating the North Koreans who participated in the Kursk Offensive



Kim Jong Un visited the bodies of some of the North Korean soldiers killed pic.twitter.com/1yNOKUI5jF