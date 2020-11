Стела Морис - приятелката на Джулиан Асандж, написа съобщение в Туитър на американския президент Доналд Тръмп, в което го моли да помилва основателя на Уикилийкс, предаде Асошиейтед прес.

Морис качи днес в Туитър снимка на двете им малки деца и написа: "Това са синовете на Джулиан - Макс и Гейбриъл. Те се нуждаят от баща си. Семейството ни се нуждае отново да е цяло". "Умолявам ви, моля ви, върнете го вкъщи за Коледа!", добави тя.

These are Julian's sons Max and Gabriel. They need their father. Our family needs to be whole again.



I beg you, please bring him home for Christmas @realDonaldTrump.#PardonAssange#FreeAssangeNOW pic.twitter.com/dzwSFxNUnc