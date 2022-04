Съветът за сигурност на молдовския сепаратистки Приднестровски регион предупреди, че има голяма заплаха от терористични атаки и отмени военния парад за 9 май. Съветът потвърди и информацията за три терористични атаки на територията на непризната република, предаде ТАСС.

"Засегнати са сградата на министерството на държавната сигурност в Тираспол, военни части в района на село Паркани и радио и телевизионни кули близо до селището Маяк", се казва в съобщение на пресслужбата на приднестровския лидер Вадим Красноселски.

Според РИА Новости става въпрос за два ретранслатора от съветско време, които са се използвали за предаване на програми на руското радио в далечни страни, в това число и в САЩ, Латинска Америка и Близкия Изток. "Бяха извадени от строя две мощни антени", уточни в канала си в Телеграм външното министерство на сепаратисткия регион.

Днес неизвестни лица взривиха антените на регионалния радиоцентър в населения пункт Маяк в Приднестровския регион. Вчера вечерта беше обстрелвана с ръчни гранатомети и сградата на министерството на държавната сигурност на непризната република. Няма ранени при двете атаки. Миналия месец приднестровските власти получиха няколко анонимни бомбени заплахи срещу училища, лечебни заведения, търговски центрове и други обекти, припомня ТАСС.

Русия следи отблизо събитията в проруския сепаратистки регион, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, и допълни, че новините оттам будят сериозно безпокойство.

От колапса на Съветския съюз насам Русия има постоянно разположени войски в региона, отбелязва Ройтерс.