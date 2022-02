Канадският премиер Джъстин Трюдо разкритикува шофьорите, които се включиха в така наречения "Конвой на свободата".

Преди дни хиляди шофьори се събраха в столицата Отава, за да протестират срещу изискването превозвачите да бъдат ваксинирани, за да пътуват в чужбина, припомня БНТ.

Трюдо, който е в карантина, заради COVID-19, разпространи видеообръщение в "Туитър". В него той заяви, че протестиращите не са представителна извадка на бранша.

"Обръщам се към онези 90% от шофьорите, които са се ваксинирали и които продължават да работят усилено, за да се движи нашата икономика - благодаря ви. Да си шофьор е трудна професия. Прекарваш дълги часове по пътищата, далеч от семейството си, изправен пред немалко предизвикателства. Ние разчитаме на вас. А това, на което станахме свидетели през уикенда - това не сте вие", заяви канадският премиер.

To the nearly 90% of truckers across the country who’ve gotten vaccinated and are working hard to keep our shelves stocked and our economy moving: Thank you. Just like we’ve relied on you, you can rely on us to stand with you – and make sure you can do your job safely. pic.twitter.com/NfyDYN6GQA