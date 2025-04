Манфред Вебер очаквано беше преизбран за председател на Европейската народна партия (ЕНП) на конгреса, провеждан в испанския град Валенсия. Той оглавява водещата европейска политическа сила от 2022 г. насам и беше единственият кандидат в надпреварата.

За неговата кандидатура гласуваха 502-ма от делегатите, а едва 61 бяха против. Така той спечели избора с огромно мнозинство.

Заместник-председателят на испанския парламент от ЕНП Долорс Монсерат ще бъде избран за генерален секретар на партията.

По-интересна е битката за негов заместник. Резултатът от нея се очаква да стане ясен утре. За този пост се борят 12 кандидати - действащата заместник-председателка на Европейската народна партия Мария Габриел, румънският евродепутат Зигфрид Мурешан, италианският външен министър Антонио Таяни, финландският премиер Петери Орпо, хърватският комисар Дубравка Шуица, еврокомисарят от Австрия Магнус Брунер, лидерът на фламандските християндемократи Вутер Беке, председателят на Комисията по външни работи в ЕП Дейвид Макалистър, португалският евродепутат Пауло Рангел, полският евродепутат Анджей Халицки, гръцкият министър на финансите Костис Хатцидакис, както и бившият ирландски еврокомисар Марейд Макгинес.

ЕНП разполага с общо 188 места в състоящия се от 720 членове Европейски парламент, което я прави най-голямата фракция, следвана от Прогресивния алианс на социалистите и демократите, който има 136 места, и крайнодесните "Патриоти за Европа" с 86 места.

В речта си пред конгреса Вебер заяви, че основната задача на настоящото поколение е общата отбрана.

The main task of our generation: common defence.

De Gasperi, Adenauer, Schumann didn’t talk about tanks—they spoke about forgiveness & promised lasting peace. Today we need more than strong national armies—we need a European shield & an architecture that makes Europe irrevocable pic.twitter.com/TUCqfIuYmq