Президентството на Босна и Херцеговина единодушно номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир за 2026 г., потвърди Радио Свободна Европа. Това се случи на заседание на тричленното председателство в Сараево днес, предава БТА.

Тръмп

Желка Цвиянович, член на президентството от Република Сръбска и представител на босненските сърби в председателството, за първи път инициира инициативата за номиниране на президента на САЩ на 22 август, припомня РСЕ. Другите двама членове от Федерация Босна и Херцеговина - Денис Бечирович (представител на бошняците) и Желко Комшич (представител на босненските хървати), тогава отказаха да включат точката в дневния ред и поискаха повече обяснения за номинацията.

В изявление, цитирано от ХИНА, от председателството заявиха, че Тръмп заслужава отличието за ключовата си роля в посредничеството между израелската и палестинската страна по конфликта в Газа, което "е отворило пътя към нов мирен процес в Близкия изток".

Етническите и политическите фракции на Босна и Херцеговина често се обръщат към Вашингтон за подкрепа на своите конкуриращи се визии за разрешаване на повтарящите се кризи в страната, припомня хърватската агенция.

След междуетническата война в Босна 1992-95 година, съгласно условията на Дейтънско мирно споразумение, страната бе разделена на две полуавтономни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати.

Преди четири дни беше обявено, че Нобеловата награда за мир за 2025 г. е присъдена на Мария Корина Мачадо от Венецуела, припомня РСЕ. Мачадо е опозиционен политик, икономист и един от най-изявените критици на режима на венецуелския президент Николас Мадуро.

На 31 юли 2023 г. Съединените щати добавиха Цвиянович към списъка със санкционирани лица заради нейни действия, които застрашават Дейтънското мирно споразумение, целостта и суверенитета на Босна и Херцеговина, припомня РСЕ. По-рано бившият президент на Република Сръбска и лидер на Съюза на независимите социалдемократи Милорад Додик също беше поставен в списъка на санкционираните лица.

Наградата за мир, която е една от петте Нобелови награди, се присъжда на лица или организации, които са допринесли значително за мира в света, предимно чрез насърчаване на братството между народите, разоръжаването и мира. Тази награда е учредена от Алфред Нобел и се присъжда от норвежкия Нобелов комитет от 1901 г. Церемонията по награждаването се провежда на 10 декември в Осло. Носителите на наградата получават награда под формата на медал, диплом и парична премия.

